Der Route d'Arlon wird neues Leben eingehaucht

Es ist ein Projekt, über das die Stadtväter bereits seit Jahren grübeln: Im Zuge des Abrisses des Josy-Barthel-Stadions soll an der Route d'Arlon in der Hauptstadt ein neues Wohnviertel entstehen. Nun wurden seitens der Gemeinde erste Details zu dem Vorhaben genannt.

Was passiert mit dem Tennis Club Stade?



Direkt hinter der Fankurve des «todgeweihten» Josy-Barthel-Stadions fliegen statt Fußbällen gelbe Filzkugeln durch die Luft. Emile Wagner, Präsident des altehrwürdigen Tennis Club Stade, sieht die geplanten Bauvorhaben in der unmittelbaren Nachbarschaft positiv: «Es ist wichtig, dass nicht alles zubetoniert wird. Daher finde ich es gut, dass auch ein neues Naherholungsgebiet im neuen Viertel vorgesehen ist.»



Der 1950 gegründete Club mit 350 Mitgliedern rechnet damit, trotz des Abrisses des benachbarten Stadions am selben Standort bleiben zu können. Die Tennis-Anlage soll künftig in den neuen Park integriert werden – konkret wird das Projekt allerdings nicht vor 2023, betont Wagner. «Wir reden schon seit 16 Jahren darüber. Es bleibt noch ein bisschen Zeit, um uns gemeinsam mit der Stadt Gedanken zu machen.»

Direkt neben dem Stadion machen sich auch die Berufsfeuerwehr und das Recycling-Center aus dem Staub. Beide Einrichtungen weichen in den nächsten Jahren auf Alternativstandorte aus: Die städtische Müllsammelstelle wird in die Nähe des Friedhofs in Merl ziehen, die Feuerwehr wiederum quartiert sich 2021 im neuen Centre national d’incendie et de secours (CNIS) an der Cloche d'or ein – unweit vom neuen Nationalstadion, das spätestens Anfang 2020 fertig wird. Und Leichtathleten, die bislang das Josy-Barthel-Stadion nutzten, sollen künftig in einem neuen Stadion in Hamm ihre Runden drehen.

Alles zusammengerechnet werden – inklusive eines kleineren Nachbargrundstücks, das der Kirche gehört – rund zehn Hektar Fläche an der Route d'Arlon frei. «Es handelt sich um eine einzigartige Chance», erklärte Bürgermeisterin Lydie Polfer bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Neben Miet- und Eigentumswohnungen will die Stadt im neuen Viertel zwischen Belair und Rollingergrund Nahversorger, Grünflächen und sportliche Infrastrukturen ansiedeln. Im Herbst startet ein städtebaulicher Ideenwettbewerb, kündigte Polfer an – danach wird es mit dem Projekt endlich ernst.

Für das neue Quartier stehen zehn Hektar freie Flächen zur Verfügung.

