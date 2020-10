Die Hauptstadt hat jetzt ihren ersten Ampelblitzer

An der Place de l'Étoile wird über «Rot» fahren künftig teuer. Hier wurde am Mittwochmorgen der erste Ampelradar in der Hauptstadt installiert. Angekündigt wurden die Geräte bereits im November letzten Jahres. In Betrieb gehen die festinstallierten Blitzer zum Jahresbeginn 2021.

«Die Place de l'Étoile ist ein sehr sensibler Knotenpunkt. In den letzten Jahren haben wir bemerkt, dass viele Autofahrer über rot fahren», teilte das Mobilitätsministerium L'essentiel bei der Vorstellung des Projekts mit. Das Risiko an der Kreuzung wird durch neue Tramlinie ab Dezember zusätzlich steigen.

Ein Sensor im Asphalt misst, ob ein Auto die Stopplinie zur falschen Zeit überfährt. Dazu ist der Sensor mit der Ampelanlage verbunden, damit das Gerät weiß, wann welche Linie überfahren werden darf. Das System schießt dann zwei Fotos, um herauszufinden, ob der Fahrer nur zu weit vor gerollt ist oder tatsächlich über «Rot» gefahren ist.

(L'essentiel)