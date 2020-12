Wird Homeoffice die Regel in Luxemburg?

Unter den vielen neuen Maßnahmen und Einschränkungen, die Premierminister Xavier Bettel (DP) am Montagnachmittag ankündigte, ist als erstes die Telearbeit genannt orden. «Telearbeit muss verstärkt und zur Regel werden, wo immer es möglich ist», so der Regierungschef. Der Arbeitsminister soll diese Aussage nun formalisieren.

«Es ist eine Anmerkung, aber kein Gesetz», entkräfteten jedoch die meisten der von L'essentiel befragten Sozialpartner die Worte von Bettel. In Wirklichkeit sei die Ankündigung des Premierministers eher ein zusätzlicher Anreiz als eine regulatorische Bestimmung, meinen sie. «Das ist keine große Veränderung. Ein Arbeitgeber kann seinem Mitarbeiter keine Telearbeit aufzwingen und umgekehrt», so Christophe Knebeler vom LCGB. Der Gewerkschaftler weist darauf hin, dass für mindestens 50 Prozent der Arbeitsplätze in Luxemburg Telearbeit ohnehin nicht möglich sei.

« Durch die Ferien sind sowieso weniger Mitarbeiter am arbeiten »

Auch im Dienstleistungsbereich dürften sich die Auswirkungen der Ankündigung in Grenzen halten, zumal Banken und Versicherungen ohnehin seit Beginn der Pandemie im Frühjahr massiv von der Telearbeit Gebrauch gemacht hatten. «In einigen Banken liegt die Zahl bei über 80 Prozent. Es ist offensichtlich, dass sich die Unternehmen anpassen und alle Mitarbeiter, deren Anwesenheit nicht notwendig ist, nach Hause schicken müssen», kommentierte Laurent Mertz, der Generalsekretär von Aleba.

Der OGBL befürwortet «Telearbeit, wo es möglich ist», betrachtet die Ankündigung des Premierministers aber mit Vorsicht. «Wir warten auf einen Textvorschlag, um detaillierter reagieren zu können.» Die ebenfalls befragte UEL begrüßte den Vorstoß der Regierung zu dem Thema, hält eine gewisse Präsenz im Büro aber für unverzichtbar, «um die Koordination zwischen den Teams sicherzustellen», wie UEL-Direktor Jean-Paul Olinger erklärt. Viele Arbeitgeber seien der Meinung, dass die Zeit für die Reduzierung der Kontakte gerade besonders günstig ist: «Durch die Ferien sind sowieso weniger Mitarbeiter am arbeiten. Und die Schließung von Geschäften, Bars und Restaurants bedeutet, dass Telearbeit weniger negative Auswirkungen hat.»

(th/L'essentiel)