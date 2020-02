Einige Straßen in Luxemburg noch immer gesperrt

Der Sturm, der am Sonntag und Montag über Luxemburg hinwegzog, hat auch noch am Dienstag Folgen im Straßenverkehr. Mehrere Straßen sind aufgrund von umgeknickten Bäumen und herabgefallenen Ästen noch immer gesperrt. Das teilt der Luxemburger Automobilclub gegen 7.30 Uhr auf Anfrage von L'essentiel mit.

Betroffen sind die beiden Straßen in Differdingen, die zum Rouden Haff sowie nach Hussigny-Godbrange in Frankreich führen. In Luxemburg-Stadt bleibt ein Teil der Rue de Pulvermuhl bis 17 Uhr gesperrt. In Schoenfels Gemeinde Mersch, blieben die Straßen nach Kopstal und Keispelt geschlossen. Außerdem betroffen sind die Strecken zwischen Marienthal und Hollenfels, zwischen Rodershausen und Dasburg sowie die N31 im Industriegebiet Ehleringen.

Wegen Hochwassers sind derzeit keine Straßen nach Angaben des ACL gesperrt. Dennoch sei wegen der kritischen Pegelstände in der Nähe von Gewässern weiterhin Vorsicht geboten.

(jg/L'essentiel)