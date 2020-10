«Solarenergie wird unsere größte Energiequelle»

«Tage wie heute sind für einen Minister am schönsten». Mit diesen Worten weihte Energieminister Claude Turmes am Donnerstagmorgen in Anwesenheit der Vertreter des Logistikunternehmens Arthur Welter Logistics und des Energieversorgers Enovos die größte Photovoltaikanlage Luxemburgs im Düdelinger Logistikpark Eurohub Sud ein.

Insgesamt 8510 Solarpaneele mit einer Leistung von 2,55 Megawatt wurden auf dem Dach der neuen Lagerhalle des Transportunternehmens installiert. Diese werden nun etwa 567 Haushalte mit Strom versorgen. Dies entspricht dem Jahresverbrauch von 1500 Personen.

«Solarenergie wird die größte Energiequelle sein»

«Jedes Unternehmen trägt Verantwortung, um die Energiewende erfolgreich zu gestalten», sagte Erik von Scholz, Geschäftsführer von Enovos Luxemburg – dem größten Energieversorger des Landes.

Der Anteil des durch die Photovoltaik produzierten Stroms beträgt in Luxemburg derzeit nur zehn Prozent des Gesamtverbrauchs. Laut Turmes dürfte sich diese Art der Energieerzeugung in Zukunft aber durchsetzen. «Solarenergie wird weltweit die größte Energiequelle sein. Wir wollen hierzulande überall, wo es möglich ist, Photovoltaikanlagen installieren», sagte der Minister. Jedes Industriegebiet solle für die Installation von Solarpaneelen ausgerüstet werden.

1000 Anlagen sind geplant

Das Ministerium für Energie und Landesplanung hat übrigens am Donnerstag seine dritte öffentliche Ausschreibung für Photovoltaikanlagen veröffentlicht. Mit dem Ziel Anlagen zu bauen, die 40 Megawatt erzeugen können – das entspricht etwa dem Verbrauch von 27.000 Einwohnern. Die Ausschreibung des Ministeriums ist noch bis zum 15. April 2021 offen. Die Gewinner erhalten einen 15-Jahres-Vertrag zum Einspeisen des Stroms ins nationale Netz.

Im vergangenen Jahr wurde in Luxemburg ein neuer Rekord aufgestellt. Insgesamt produzierten die Photovoltaikanlagen des Landes 160 Megawatt. Das entspricht dem Stromverbrauch von insgesamt 100.000 Menschen. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 762 Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen. In diesem Jahr wurden bisher 311 Anlagen, die 16,7 Megawatt produzieren sollen, fertiggestellt. Etwa 1000 weitere sind in Planung.

(Marine Meunier/L'essentiel)