Berlin erwägt Evakuierung – und Luxemburg?

Die deutsche Regierung erwägt, Staatsangehörige wegen des Coronavirus aus der chinesischen Provinz Hubei auszufliegen. Das erklärte Außenminister Maas in Berlin. Das Auswärtige Amt in Deutschland sprach von rund 90 Betroffenen. Der Krisenstab in Berlin muss noch über das Verfahren entscheiden.

Ein Sprecher des Außenministeriums in Luxemburg teilte auf Anfrage mit, das Ministerium habe keine Kenntnis von luxemburgischen Staatsbürgern in der Provinz Hubei. Die luxemburgische Botschaft in Peking stehe aber in engem Kontakt mit den anderen EU-Mitgliedstaaten vor Ort sowie mit den chinesischen Behörden, um die Lage weiterhin zu beobachten und – falls nötig – Schritte einzuleiten.

Am Wochenende sind die ersten Erkrankungen in Europa bekannt geworden. In Frankreich gab es drei Fälle. In China steigt die Zahl der Toten und Infizierten weiter an. Nach Behördenangaben starben bislang mindestens 80 Menschen. Fast 2800 Krankheitsfälle wurden registriert.

(Marlene Brey/L'essentiel)