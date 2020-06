«Luxemburg ist bereit für Rückkehr des Wolfes»

Bisher hat sich der Wolf nicht wieder in Luxemburg niedergelassen. Einige Exemplare der Raubtiere haben dem Großherzogtum in den vergangenen Jahren lediglich Kurzbesuche auf ihrer Durchreise abgestattet. Allerdings sei das Land «bereit dafür, dieses geschützte Tier dauerhaft aufzunehmen», wie Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) am Mittwoch sagte.

Auf Antrag der CSV-Fraktion wurden die Mitglieder der parlamentarischen Ausschüsse für Umwelt und Landwirtschaft von ihr, Landwirtschaftsminister Romain Schneider (LSAP) sowie Vertretern der Natur- und Forstverwaltung am Mittwoch über den Umgang mit dem Wolf informiert.

« Die Wälder können sich durch den Wolf besser regenerieren »

In der jüngsten Vergangenheit wurde die Präsenz des Wolfes in Luxemburg drei Mal nachgewiesen: in Garnich im Jahr 2017, in Fouhren 2018 und in Niederanven in diesem Jahr. Bei drei Angriffen haben die Wölfe bisher 18 Nutztiere, meistens Schafe, getötet. Schon vor der ersten bestätigten Rückkehr wurde ein Aktions- und Managementplan verabschiedet. Dieser beinhalte alle Maßnahmen in Bezug auf den Wolf – einschließlich der Entschädigung von Bauern, deren Tiere durch einen Wolf getötet werden. Unter bestimmten Bedingungen werden Züchter, die einen Zaun oder einen anderen Schutz errichten, vom Staat dafür bezuschusst.

Die Experten der Natur- und Forstverwaltung erinnerten an die Bedeutung des Wolfes für das Gleichgewicht des Ökosystems und die biologische Vielfalt: «Der Wolf ist Teil unserer Landschaft. Studien zeigen, dass die Anwesenheit eines Rudels das Verhalten anderer Wildtiere erheblich verändert. Die Pflanzenfresser werden nicht von Wölfen dezimiert, sondern verhalten sich in ihrer Gegenwart anders. Dadurch können sich die Wälder besser regenerieren.»

(sw/L'essentiel)