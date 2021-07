Drei Kitas in Luxemburg verlieren Zulassung

In der vergangenen Woche haben Eltern von heute auf morgen erfahren, dass den Luxemburger Kinderkrippen Butzestuff Gasperich, Belair und Babillou ihre Zulassung entzogen worden sind. Was die Väter und Mütter der Kinder vor ein großes Problem stellt, ist für die Fabienne Leukart, die Koordinatorin der Zulassungsstelle im Bildungsministerium «eine administrative Entscheidung». «Einige Bedingungen, die mit der Zulassung verbunden waren, wurden nicht mehr eingehalten», so ihre weitere Erklärung.

Um eine Zulassung zu erhalten, muss eine Kindertagesstätte wie auch andere Bildungs- und Betreuungsdienste (service d'éducation et d'accueil, SEA) mehrere Bedingungen erfüllen – insbesondere hinsichtlich der angebotenen Dienstleistungen, der Infrastruktur oder des Personals.

«Eine solche Entscheidung ist der letzte Schritt»

Wenn die Bedingungen nicht mehr erfüllt sind, wird eine förmliche Aufforderung an die Leitung der Einrichtung geschickt. Diese habe dann «zwischen acht Tagen und einem Jahr Zeit, die Bedingungen wieder zu erfüllen», erklärt Leukart. Nach Ablauf der Frist werde die Leitung der Einrichtung vorgeladen, um sich zu erklären und die Einhaltung der Vorschriften bestätigen zu können. Wurden die Probleme gelöst, werde auch der Fall abgeschlossen. «Je nach Situation kann zusätzliche Zeit gewährt werden», sagt Leukart. Aber den Einrichtungen würde die Zulassung nicht wegen eines kleinen Problems entzogen. «Eine solche Entscheidung ist der letzte Schritt», sagt sie.

Zum Glück für die Eltern kommt dies allerdings auch selten vor: Seit 2017 wurde demnach elf Einrichtungen die Zulassung entzogen, davon fünf seit Jahresbeginn. «Wir kennen die Auswirkungen einer solchen Entscheidung», sagt Leukart. In der Regel zeigten sich Leiterinnen und Leiter der Einrichtungen auch kooperativ.

Auch wenn man dort nicht die Anmeldungen bei den SEA verwaltet, hat das Ministerium eine Hotline und eine E-Mail-Adresse eingerichtet, um Eltern bei der Suche nach Ersatz zu helfen und ihre Fragen zu beantworten.

(Marion Mellinger/L'essentiel)