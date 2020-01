Mit Bus und Bahn kostenlos durch die Silvesternacht

Polizei, Feuerwehr, Krankenhauspersonal – nicht nur sie sind in der kommenden Silvesternacht pausenlos im Einsatz. Auch die Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs sind im Dienst, um Partygäste in den frühen Morgenstunden des Jahres 2020 sicher nach Hause bringen zu können. Es besteht also keinerlei Grund, unnötige Risiken einzugehen und sich betrunken hinters Steuer zu setzen. In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar fahren Busse und Züge im Großherzogtum die ganze Nacht, und das kostenlos, wie die Mobilitätszentrale Mobilitéit.lu auf ihrer Homepage mitteilt.

Zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens werden Züge der CFL stündlich zwischen Ulflingen und Rodingen in beiden Richtungen verkehren (über Esch und Luxemburg-Stadt). Auch zwischen Wasserbillig und Rodingen (über Luxemburg-Stadt und Dippach) sowie zwischen Luxemburg-Stadt und Kleinbettingen fahren Züge.

Auch die Busse werden aufgestockt für die Silvesternacht. Die sieben Linien des City-Night-Bus-Netzes sowie andere regelmäßig in der Hauptstadt verkehrenden Busse fahren die ganze Nacht durch, und das bis 6.30 Uhr. Auch die Straßenbahn wird alle 15 Minuten fahren. Einzelheiten zum Fahrplan in der Silvesternacht sind auf der Website der Hauptstadt verfügbar.

Am Mittwoch wird der reguläre Dienst des Nahverkehrs um 8 Uhr morgens wieder aufgenommen.

(jw/L'essentiel)