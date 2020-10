Luxemburger zahlen häufiger kontaktlos

Die Akzeptanz für das kontaktlose Bezahlen in Luxemburg ist rapide gestiegen. «Der Anteil kontaktloser Visa-Transaktionen hat sich in Luxemburg zwischen Juli 2019 und 2020 fast verdoppelt», erklärt Jean-Marie de Crayencour, Country Manager bei Visa für Luxemburg und Belgien. Ein Grund dafür sei demnach die Erfahrungen der Corona-Pandemie. Ein weiterer Faktor sei zudem die Anhebung der Obergrenze, bis zu der keine Pin-Eingabe oder eine Unterschrift notwendig sind. Bis zum vergangenen Mai hat diese Grenze bei 25 Euro gelegen und wurde dann auf 50 Euro erhöht. Nach Angaben des Unternehmens würden fast 65 Prozent der Visa-Zahlungen im Land inzwischen kontaktlos getätigt.

Bei Mastercard Belux hat man eine ähnliche Entwicklung beobachtet. Hier liege die Quote für kontaktlose Zahlungen aktuell bei 57,6 Prozent, verglichen mit 39,7 Prozent im Januar 2020. Nach einer Analyse des Kreditkartenunternehmens werde besonders «gerne» im Lebensmittelhandel mit der neuen Technologie bezahlt. Schaue man auf das Transaktionsvolumen, dann stünden die Supermärkte an der Spitze. Ausgaben in diesen Geschäften machten allein 32 Prozent des kontaktlosen Bezahlvolumens aus.

Nahezu alle Bankkunden in Luxemburg sind nach Angaben der beiden Unternehmen mit Bankkarten ausgestattet, die kontaktloses Bezahlen erlauben. Auch die «große Mehrheit» der Kartenterminals im Großherzogtum seien für die neue Technologie ausgerüstet. Man arbeite mit den Tankstellenbetreibern und Automatenaufstellern daran, auch diese Sektoren mit der Technik auszurüsten, teilt Mastercard Belux mit. Damit solle das Bezahlen an den Säulen des Großherzogtums, sowie an Park- und Getränkeautomaten künftig direkt funktionieren. Ziel sei es, dass der Nutzer künftig die «eigene Brieftasche zuhause lassen könne und bequem per physischer oder virtueller Karte bezahlen kann». Ganz gleich, ob die virtuelle Karte im Smartphone oder einer Armbanduhr integriert sei.

(Olivier Loyens/L'essentiel)