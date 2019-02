Gibt es genügend Krankenbetten im CHdN?

Die Bevölkerungszahl im Norden des Landes steigt stetig und wird Berechnungen zufolge in fünf Jahren bei mehr als 120.000 Einwohnern liegen. Ist die medizinische Versorgung in den Krankenhäusern dann noch gewährleistet? Das hinterfragen die CSV-Abgeordneten Martine Hansen und Marco Schank in einer am Montag veröffentlichten parlamentarischen Anfrage an den Gesundheitsminister sowie den Minister für soziale Sicherheit.

Die Abgeordneten weisen im Text darauf hin, dass das Centre Hospitalier du Nord (CHdN) mit seinen Standorten Ettelbrück und Wiltz für die stationäre, teilstationäre und ambulante Versorgung der Bürger im Norden zuständig sei, das Einzugsgebiet des CHdN allerdings über die Region hinaus auch Patienten aus den Kantonen Mersch und Echternach behandele. Die stetig wachsende Bevölkerungszahl im Norden sehen die Abgeordneten im Bezug auf die Krankenhausplanung kritisch.

Keine Verteilung vorgeschrieben

Das Gesundheitsministerium beruft sich in seiner Antwort auf Studien und Prognosen des staatlichen Statistikdienstes: «Die Gesundheitsbedürfnisse werden anhand der demographischen Entwicklung sowie des allgemeinen Gesundheitszustandes der Bevölkerung ermittelt. Um Auskunft über die demographische Entwicklung der ansässigen Bevölkerung zu erhalten, werden Studien und Prognosen des STATEC zu Rate gezogen», heißt es in dem Text.

Zudem weist das Ministerium auf das Gesetz vom 8. März 2018 hin. Dieses befinde sich derzeit in der Entwicklungsphase, werde es aber ermöglichen das Anordnen von Krankenhaus- einweisungen präziser abzuschätzen und somit auch das Krankenhausangebot an die Bedürfnisse anzupassen. Zudem gebe das Gesetz zwar eine maximale Anzahl an Krankenhaus- betten für das gesamte Land an, eine Verteilung unter den jeweiligen Krankenhäusern werde allerdings nicht vorgeschrieben. Somit könne jedes Krankenhaus «einen Antrag auf Genehmigung mit der gewünschten Anzahl von Krankenhausbetten beim Gesundheitsministerium einreichen».

Laut des Gesundheitsministeriums habe das CHdN im Juli 2018 einen Antrag für 321 Betten für die Akutpflege sowie für 36 Betten für eine mittlere Verweilzeit beantragt. Dies entspreche 3,5 Betten für die Akutpflege pro 1000 Einwohner. Die Quote sei identisch mit jener, welche vorher für die Region Norden ermittelt worden ist.

(L'essentiel)