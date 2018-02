Brrrrrrrr, in den kommenden Nächten sollte man sich in Luxemburg lieber nicht draußen aufhalten. Wie der staatliche Wetterdienst Meteolux schreibt, fallen die Temperaturen in der Nacht zum Donnerstag bis in den zweistelligen Minusbereich. «Nach der Morgendämmerung liegen die Temperaturen zwischen minus 10 bis minus 7 Grad im Norden und bei minus 8 Grad im Süden», heißt es in einer Mitteilung der Wetterexperten. Tagsüber werden höchstens 3 Grad erreicht, bevor es gegen Abend und in der Nacht zum Freitag wieder bis auf -10 Grad abkühlt.

Die Kältewelle bringt aber auch etwas Positives mit sich. Denn die dichte Wolkendecke (gefühlt der vergangenen vier Monate) macht sich von dannen und verschafft diesem hellen Ding namens Sonne einige Sendestunden. Ab dem Wochenende werden die Nächte dann nicht mehr ganz so kalt, tagsüber pendelt sich das Thermometer aber um den Gefrierpunkt ein.

Am Sonntag stehen dann die Chancen nicht schlecht, dass es wieder ein paar Zentimeter Neuschnee gibt.



