7 Unfälle, 1 Gemeinsamkeit: Alle waren besoffen

Samstagmorgen knallte es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Niederkerschen. Eine Frau rief die Polizei und berichtete: Der Fahrer, der sie gerammt hatte, roch nicht nur nach Alkohol, er war auch noch barfuß. Der Alkoholtest bestätigte ihre Vermutung. Der Mann war betrunken und musste seinen Führerschein abgeben.

Ein zweiter Verkehrsunfall wurde Samstagabend im Rollingergrund gemeldet. Der Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in ein entgegenkommendes Auto. Auch hier war der Alkoholtest positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Unfallfahrer droht damit, Krankenhauspersonal zu töten.

In Gonderingen ging gegen 20 Uhr am Samstagabend der nächste Anruf ein: Ein Unfall auf der Rue Stohlbour. Als die Polizei vor Ort eintraf, war der Unfallfahrer, der nur wenige Meter von der Unfallstelle entfernt wohnt, einfach nach Hause zurückgekehrt. Auch er war betrunken.

Schlimmer geht immer: Auf dem CR123 in Steinsel prallte ein Wagen mit zwei Insassen gegen einen Baum. Ein Zeuge rief sofort den Rettungsdienst an, der beide Passagiere aus dem Fahrzeug holen musste. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht – wo der Fahrer das Personal beleidigte und drohte, die Mitarbeiter zu töten. Auch er war betrunken.

Die Liste geht weiter. Gegen 2 Uhr morgens rief ein Fahrer die Polizei, um zu melden, dass er gerade eine Straßenlaterne umgefahren hatte. Als die Behörden am Tatort eintrafen, ergab der Alkoholtest, dass auch dieser Fahrer zu tief ins Glas geguckt hatte. An der Kreuzung Avenue des Bains, Rue de Remich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, rammte zunächst einen Blumenkübel und schließlich die Straßenlaterne.

Auf der N16 verlor gegen 04:20 Uhr am Sonntagmorgen ein weiterer Fahrer an der Rue de Scheuerberg die Kontrolle über sein Fahrzeug, traf auf die Verkehrsschranke und kam dann am Graben zum Stehen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Mann verlor seinen Führerschein, denn auch er hatte getrunken.

Schließlich wurde die Polizei am Sonntagmorgen noch zu einem Unfall auf der A13 bei Sanem gerufen. Die Polizei kassierte den Führerschein. Für den Fahrer war der Unfall doppelt ärgerlich, denn sein Wagen war nicht versichert.

(L'essentiel)