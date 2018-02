Virtual-​​Reality-​​Kino hält Einzug in Luxemburg

«Die Grenze zwischen dem Realen und dem Virtuellen wird immer fließender», sagt Xavier Bettel (DP), Premierminister und Minister für Kommunikation und Medien. Er hält es für wichtig, dass Luxemburg in diesem Bereich an vorderster Front bleibt. Besonders erfreut zeigte er sich über die bevorstehende Zusammenarbeit zwischen Digital Letzebuerg und der Filmförderung Luxemburg. In deren Rahmen entsteht im Casino Luxembourg – Forum d’Art Contemporain – ein Pavillon, welches der erweiterten Realität («Augmented Reality») gewidmet ist. Die Kosten in Höhe von 150.000 Euro tragen Staat und der Filmfonds.

«Es ist wichtig, die Kunst in der virtuellen Realität zu entwickeln. Das bedeutet, dass die Öffentlichkeit Zugang dazu haben muss», erklärt Kevin Muhlen, Direktor des Austellungshauses. «Wir hatten dieses Thema bereits im vergangenen Jahr vorgestellt. Das war ein voller Erfolg. Ab dem 21. Februar werden wir dieser Sache drei Räume widmen.»

Vor diesem Hintergrund und am Rande des Filmfestivals hat Filmförderung Luxemburg dem Casino eine Auswahl von zwölf Kinofilmen zur Verfügung gestellt, darunter «Finding Jacob» aus Luxemburg. Dessen Regisseur Guy Daleiden erklärt, dass er das Publikum «live erleben will, indem er während und nach dem Filmfestival sensorische und visuelle Elemente vermischt». Die technische Ausrüstung wird auch dem Casino Luxembourg zur Verfügung gestellt. Im Pavillon, der kostenlos begangen werden kann, wird der erste Film am 22. Februar zu sehen sein. Die Reihe endet am 4. März.



(Pierre François/L'essentiel)