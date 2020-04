Wer keine Maske trägt, riskiert 145 Euro Strafe

Die ersten vorsichtigen Schritte zur Rückkehr zur Normalität sind seit der Pressekonferenz von Premierminister Xavier Bettel (DP) am Mittwoch angekündigt. Am Freitagmittag sind Verkehrs- und Innenminister François Bausch (déi gréng) und Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) auf einer eigenen Pressekonferenz auf die Details in ihren jeweiligen Ressorts eingegangen.

François Bausch ging mit gutem Beispiel voran, betrat den Raum mit Mundschutz und nahm diesen erst am Rednerpult ab. Er dankte zunächst der Bevölkerung, die sich an die Regeln gehalten habe. Er machte auch klar, dass die Gefahr noch nicht vorüber sei. «Es hängt von uns allen ab. Es betrifft nicht nur einen selbst, sondern auch die anderen Menschen, die ganze Gesellschaft und damit auch die Wirtschaft.»

Kein Mundschutz? 145 Euro Strafe

Bausch betonte, dass die Regeln des Abstandhaltens, Händewaschens und Zuhausebleibens weiterhin bestehen bleiben und der Mundschutz nun als «zusätzliche Barriere für das Virus» hinzukommen soll. Überall dort, wo Kontakt mit Menschen bestehe und der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann, sei der Mundschutz obligatorisch, also auch beim Einkaufen im Supermarkt. Wer keinen trägt, riskiert eine Strafe von 145 Euro. Dabei gelte als Maske im Sinne des Gesetzes nicht nur Schutzmasken (ffp-2/ffp-3), sondern auch selbstgenähte Masken oder sogar ein Schal.

Dies gilt auch für den ÖPNV, dessen Taktung erst am 4. Mai wieder hochgefahren wird, wenn der Schulbetrieb wieder eingeschränkt startet. An großen Bushaltestellen und auf Bahnhöfen werde man Info-Points einrichten, an denen die Fahrgäste sich über die neuen Regeln und Maßnahmen informieren könnten, so Bausch.

Bauprojekte profitieren vom Lockdown

Im Hinblick auf die am kommenden Montag wieder öffnenden Baustellen wolle man besondere Priorität auf die Projekte legen, die besonders sensible Verkehrsknotenpunkte betreffen, erklärte Bausch. Durch das Vorziehen bestimmter Arbeiten, könnten sich sogar einige Bauprojekte verkürzen. Dies betreffe sowohl Baustellen in der Hauptstadt, als auch an Autobahnen und Bahnstrecken. Man wolle in den kommenden drei Wochen von dem geringen Verkehrsaufkommen profitieren.

Die Polizeikontrollen würden in den nächsten Wochen weiterlaufen wie bisher, hier werden die Beamten verstärkt auf das Social Distancing und die Einhaltung des Mindestabstands achten. Bausch sprach von mehreren hundert Kontrollen pro Tag und berichtete auch von Fällen, in denen mehrere Cafés sanktioniert wurden, weil sie Leute durch die Hintertür reingelassen hätten. Im Hinblick auf den Straßenverkehr warnte der Minister die Temposünder, die derzeit auf den freien Straßen gerne mal das Gaspedal durchdrücken: «Corona hat nicht alle anderen Regeln außer Kraft gesetzt!»

«Ein Licht am Ende des Tunnels»

Arbeitsminister Dan Kersch blickte verhalten optimistisch in die Zukunft und sah «ein Licht am Ende des Tunnels». Er betonte, dass der Code de Travail trotz der Krise nicht außer Kraft gesetzt sei und appellierte an die Vernunft der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die sich nun mit den neuen Maßnahmen konfrontiert sehen. «Die Arbeitswelt sieht nicht mehr so aus wie vorher», deswegen müsse der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer schützen, diese müssten aber gleichzeitig auch bereit sein, sich und ihre Kollegen zu schützen. Diese Schutzpflicht bestand allerdings auch vor der Krise, wie der Minister betont. «Das Schutzmaterial, welches verteilt wird, muss auch getragen und angewendet werden», hier sieht Kersch auch die Arbeitnehmer in der Pflicht.

Wichtig sei, dass die neuen Regeln und Maßnahmen «verständlich» und gleichzeitig gut «kontrollierbar» sind. Kersch betonte auch, dass die Krise länger dauern werde als der «État de crise». Deshalb müsse den Mitarbeitern genau erklärt werden, wie sie sich schützen können und wie sie mi dem neuen Material umgehen müssen. Dazu gehöre auch die Schaffung von Desinfektionsmöglichkeiten auf Baustellen, das entsprechende Auffüllen der Bestände, die Pflege des Equipments und regelmäßige Reinigung. Weiterhin gilt: Wo Home Office möglich ist, soll dies auch weiterhin praktiziert werden.

