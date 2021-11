Super 98 kratzt an 1,60 Euro pro Liter

Die Aufwährtsfahrt der Kraftstoffpreise in Luxemburg hält an. Am Mittwochabend kündigt die Regierung zum Donnerstag eine neue Erhöhung an, diesmal für bleifreies 98er Benzin. Der Liter wird um 3,3 Cent teurer und liegt nun bei 1,598 Euro pro Liter.

Ein kleiner Trost ist, dass andere Kraftstoffe dieses Mal nicht erhöht werden. Ein Liter Super 95 bleibt bei 1,502 Euro und ein Liter Diesel bei 1,418 Euro.

(L'essentiel)