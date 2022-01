46 Drogenkugeln bei Festnahme sichergestellt

Die Police Grand-Ducale hat in Luxemburg-Stadt am Donnerstagmorgen einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Bei der Personenkontrolle in der Rue du Fort Neipperg seien 46 Drogenplomben sind bei dem Mann sichergestellt und «alle sonstigen tatrelevanten Gegenstände beschlagnahmt» worden, wie die Polizei am Freitag mitteilt.

(L'essentiel)