Luxair-​​Flug nach Dubai in Kürze ausgebucht

Während der Tourismusminister Lex Delles (DP) den Einwohnern des Großherzogtums «Vakanz doheem» schmackhaft machen will, bietet Luxair ingesamt 31 Reiseziele an. Es handele sich hierbei um die Länder, in denen Reisende bedenkenlos Urlaub machen können, wie die nationale Fluggesellschaft mitteilt.

«Die Aussagen der Regierung sind ausgereift und durchdacht. Sie ermöglichen es uns, Reisen zu organisieren, bei denen unsere Kunden auch sicher getestet werden können», erklärt Gilles Feith, CEO von Luxair. «Wir bieten Reise-Packages an, bei denen die Tests im Hotel unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden. Sollte ein Kunde, der vor der Abreise negativ getestet wurde, positiv getestet werden, würde alles für die Quarantäne der Person arrangiert werden. Betroffene müssten dann nicht extra für die Unterkunft und Verpflegung zahlen.»

Solche Verfahren wurden bereits für Reisen nach Madeira, Spanien und Tunesien eingeleitet. Auch die Nachfrage ist immer noch da. Der Flug nach Dubai war innerhalb von zwei Stunden ausgebucht.

(Jean-François Servais/L'essentiel)