«Nur der Impfstoff kann die Pandemie besiegen»

«Eine Massenimpfung könnte uns Freiheit und einen Aufschwung bringen. Die Devise heißt Solidarität.» Dr. Claudine Als ist Nuklearmedizinerin in den Robert-Schuman-Kliniken und hat in einem Plädoyer klare Worte für die Impfung gegen das Coronavirus veröffentlicht. «Das Virus hat bereits 1,7 Millionen Menschen getötet. Die Krise ist immens. Nur eine Massenimpfung kann die Pandemie und den Teufelskreis der Lockdowns besiegen. Das Virus wird weniger gefährlich werden, wenn mindestens 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sind.» Am kommenden Montag sollen die ersten Impfungen im Großherzogtum starten.

«In der Geschichte der Medizin war die Impfung ein entscheidender Faktor für den Fortschritt der Völker, wodurch eine höhere Lebenserwartung, geringere Kindersterblichkeit und vieles mehr erreicht wurde. Der Krieg gegen die Pocken ist dank der Impfung gewonnen worden. Der insgesamt zu erwartende Nutzen einer Massenimpfung gegen Covid-19 überwiegt bei weitem die möglichen Risiken», erklärt Dr. Als. In ihrem Plädoyer nennt die Ärztin zehn wichtige Gründe, sich impfen zu lassen.

1. Erwartete medizinische Auswirkungen

Mit der Impfung erwarten die Mediziner, dass das Risiko, an dem Virus zu sterben, sinkt und die Zahl der Komplikationen deutlich abnimmt.

2. Entlastung des Gesundheitssystems

«Eine möglichst breite Impfung entlastet das Gesundheitssystem und das in einer Zeit, in der die Menschen in den Gesundheitsberufen durch die Corona-Krise monatelang über die Belastungsgrenze hinaus gearbeitet haben». Dadurch könne auch wieder eine bessere Versorgung aller Patienten erreicht werden.

3. Fünf bis zehn Todesfälle pro Tag

«Eine unglaubliche Anzahl von fünf bis zehn unserer Bürger stirbt jeden Tag in Luxemburg am Coronavirus. Das ist so, als würde jeden Monat ein Flugzeug voller Passagiere abstürzen». Das ist eine «dramatische Situation, die wir ethisch nicht tolerieren können, ohne zu handeln», erklärt die Ärztin.

4. Die Einsamkeit der Älteren

Ältere Menschen in Alten- oder Pflegeheimen leiden unter «extremer Einsamkeit und haben ihre Familien oft monatelang nicht gesehen». Manche von ihnen müssten dadurch einsam ohne ihre Angehörigen sterben. «Wir sollten uns impfen lassen, um die Not der älteren Menschen zu lindern», findet die Ärztin.

5. Leidende Jugend

Auch die jungen Menschen leiden, können keine Freunde treffen, keine Partys besuchen, nicht flirten. «Sich impfen zu lassen, würde es auch jungen Menschen ermöglichen, ihr Leben zurückzubekommen», betont Dr. Als.

6. Jobs

Das Hotel- und Gaststättengewerbe und die Veranstaltungsbranche leiden und viele Arbeitsplätze sind bedroht. Eine breite Impfung der Bevölkerung ermöglicht die Wiedereröffnung der Betriebe und die «Vermeidung von Massenarbeitslosigkeit».

7. Kultur

Auch die Bedeutung der Kultur für das Gemeinwohl ist nicht zu unterschätzen. «Lassen wir uns impfen, damit auch das kulturelle Leben wieder richtig beginnen kann», sagt die Ärztin.

8. Wirtschaft

In ganz Europa nehmen die Staaten riesige Schulden auf, um die Krise zu bewältigen. Eine Impfung bedeute auch, dass die Menschen sich «verantwortungsbewusst und solidarisch mit der jüngeren Generation» zeigen, «die die schwere Last der Staatsverschuldung zu tragen haben wird».

9. Unser eigenes Wohlbefinden

Isolation ist schädlich für unser emotionales Wohlbefinden. «Die Neigung zu Depressionen, Angstzuständen, Psychosen und Selbstmord hat zugenommen, ebenso wie der Missbrauch in der Ehe. Lassen wir uns impfen, sind wir solidarisch mit denen, die in ihrer Seele leiden, damit die Lebensfreude zurückkehren kann.»

10. Andere Krankheiten sind wieder aufgetreten

Auch in Ländern der dritten Welt könnte die Corona-Krise in den westlichen Ländern zu negativen Auswirkungen führen. «Zum Beispiel ist es wahrscheinlich, dass sich eine multiresistente Tuberkulose dort ausbreiten könnte. Um die Wiederaufnahme von Infektionsschutzprogrammen zu fördern, sollten wir aus Fairness gegenüber den exponierten Menschen in der Dritten Welt impfen», erklärt die Ärztin.

