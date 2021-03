Luxemburger Brüder suchen den passenden Deckel

Die 14. Staffel der RTL-Kuppelshow «Schwiegertochter gesucht» steht in den Startlöchern. Schon am kommenden Sonntag stellt Moderatorin Vera Int-Veen die neuen Teilnehmer vor. Mit dabei sind auch zwei Luxemburger: die Brüder Ben (23) und Mike (29). Sie sind nicht nur leidenschaftliche Gastronomen, sondern auch beide auf der Suche nach dem passenden Deckel für ihren Topf. Um nach einem langen Single-Dasein endlich die Traumfrau zu finden, setzen die Restaurant-Besitzer nicht nur auf die Hilfe der Moderatorin – sondern auch die Unterstützung ihrer Mutter Mireille (54).

Ben, seit 2018 Single, ist auch ehrenamtlich als Rettungssanitäter unterwegs und zählt Reisen, Essen gehen, Kochen, seinen Kater, seinen Hund und Karaoke zu seinen Hobbys. «Ich mag eher ruhigere Frauen. Meine Traumfrau sollte offen und bodenständig sein – und sie sollte natürlich auch Verständnis für meine Arbeitszeiten haben», sagt er. Sein größter Wunsch ist eine eigene Familie. «Das wichtigste bei einem Date ist, dass wir viel lachen. Ich würde eine Frau auch ein bisschen verwöhnen und sie gerne bekochen», so der 23-Jährige.

« Sie darf gerne weibliche Kurven haben»

Sein älterer Bruder Mike steht eher auf temperamentvolle Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. «Meine Traumfrau sollte kinderlieb und ein Familienmensch sein. Meine Partnerin darf gerne Power und weibliche Kurven haben», erzählt er. Sich selbst beschreibt er als unternehmungslustig und für alles zu haben. «Ich kann auch gut massieren und tanzen. Was ich mit einer Frau unternehme, ist für mich eigentlich nicht wichtig, Hauptsache wir haben Spaß zusammen. Mein größter Traum wäre eine Hochzeit und noch ein paar weitere Kinder», sagt er.

Mama Mireille wünscht sich einfach nur, dass ihre beiden Jungs glücklich sind: «Meine beiden Söhne sind gute Jungs. Das Schönste, was uns passieren kann ist, dass jeder seine kleine Familie hat und dass wir zufrieden sind. Mir ist nur wichtig, dass die Frauen Familienmenschen sind und dass wir uns alle gut verstehen».

Wer Interesse an Mike oder Ben hat, kann sich ab sofort bewerben: Per Mail an schwiegertochtergesucht@rtl.de oder telefonisch unter (0049) 221 – 934 708 900.

(sw/L'essentiel)