Ab Dienstag wird es in Luxemburg frostig

Spätestens am Sonntag hat sich der Sommer endgültig aus Luxemburg verabschiedet. Und der Herbst schlägt nicht nur dank Sturm Fabienne mit voller Wucht zu. Denn dem Großherzogtum stehen kalte Tage bevor. Es wird aber auch sehr sonnig.

Bereits am Dienstag und Mittwoch ist laut Meteo Remich im ganzen Land mit Bodenfrost zu rechnen. Nur im Zentrum des Landes wird es noch wärmer bleiben. In den Tälern des Öslings hingegen muss sogar mit Luftfrost gerechnet werden. Dort müssen sich Autofahrer auf zugeeiste Autoscheiben einstellen. Auch mit glatten Straßen ist zu rechnen.

Wie der staatliche Wetterdienst MeteoLux meldet, bewegen sich die Temperaturen am Dienstag und Mittwoch auf dem Thermometer zwischen 13 und 17 Grad Celsius. Am Abend und in der Nacht sind Tiefstwerte zwischen zwei und fünf Grad Celsius zu erwarten. Ein wenig wärmer wird es dann wieder am Donnerstag. Das Thermometer klettert dann auf 18 bis 21 Grad, bevor es am Wochenende wieder abkühlt.

(chb/L'essentiel)