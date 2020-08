Maskenpflicht ab sechs Jahren bei der Braderie

2019 mussten wegen der Straßenbahnbaustelle im Bahnhofssektor einige Vorkehrungen für die große jährlichen Braderie getroffen werden. Auch in diesem Jahr beeinflussen die Baustellen das Event. Sie sind in diesmal allerdings nicht der einzige Störfaktor, denn das Coronavirus hat auch die Braderie fest im Griff. Als erste Konsequenz wird die Ausgabe 2020 am Montag, den 31. August (9 bis 19 Uhr), nur in der Hauptstadt stattfinden. Damit werden maximal 210 Stände, also nur die Hälfte der Vorjahre, vertreten sein.

Am Dienstagmorgen erklärte Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) die außergewöhnlichen Maßnahmen, die die bereits eingeleiteten Maßnahmen in geschlossenen Räumen ergänzen werden. Da das Einhalten des Abstands während der Braderie schwer einzuhalten sein wird, wird die Maskenpflicht «sowohl für die Angestellten als auch für die Kunden der Läden» gelten. Jede Person ab sechs Jahren muss also eine Maske tragen.

Alkohol darf im öffentlichen Raum nicht verkauft werden

«Es wird keine normale Braderie sein», gesteht die Bürgermeisterin. Man wollte sie dennoch beibehalten und ein Gleichgewicht zwischen dem Gesundheitsrisiko und dem kommerziellen Erfolg der Veranstaltung finden. Die üblichen 200.000 Besucher werden zwar wahrscheinlich nicht erreicht, die Stadt rechnet aber trotzdem mit genügend Besuchern am kommenden Montag. «Deshalb ist es notwendig, die Maske zu tragen», sagt Lydie Polfer, die nicht ausschließt, dass gegebenenfalls Richtungspfeile eingesetzt werden, um den Fußverkehr zu regeln. «Wir sind flexibel.»

Zudem werden zwei Gastronomiebereiche eingerichtet, um den Verkehr zu zentralisieren und zu steuern. Die erste befindet sich auf dem Knuedler (Oberstadt) und eine weitere in der Rue Origer (Bahnhof). «Gastronomiestände sind in Einkaufsstraßen nicht erlaubt», so die Gemeinde. Der Verkauf von alkoholischen Getränken wird zu diesem Anlass ebenfalls im öffentlichen Bereich verboten sein.

Wie immer setzt die Stadt auf den gesunden Menschenverstand der Besucher. Auch die Polizei wird ein Auge darauf haben, dass die Maßnahmen eingehalten werden. Mehr Details werden kurz vor der Braderie bekanntgegeben.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)