Mehrere Objekte in Wiltz durchsucht

Im Rahmen mehrerer Ermittlungsverfahren zu illegalen Müllablagerungen auf dem Gebiet der Gemeinde Wiltz hat die Staatsanwaltschaft Diekirch mehrere Objekte durchsuchen lassen. Das teilt das Justizministerium am Dienstag mit. Bei der Aktion am 3. Februar ist demnach in Räumen der Gemeindeverwaltung Wiltz, Büros einer Baufirma und mehrerer Privatwohnungen unterschiedlicher Personen nach Beweisen gesucht worden.

Das Ermittlungsverfahren ist Anfang des Jahres auf Hinweise der Zoll- und Verbrauchssteuerverwaltung eingeleitet worden. Die Beschuldigten sollen gegen das Gesetz über die Abfallwirtschaft und das Gesetz zur Stadtplanung verstoßen haben. Außerdem stehe der Vorwurf der Geldwäsche im Raum, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft weiter. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.

(L'essentiel)