Uni Luxemburg öffnet wieder ihre virtuellen Türen

Bereits im vergangenen Jahr gab es nur einen Online-Tag der offenen Tür an der Universität Luxemburg. Aufgrund der Corona-Krise hat sich auch dieses Jahr nichts daran geändert. Am kommenden Samstag können sich Studieninteressierte zwischen 10 und 16 Uhr auf openday.uni.lu über ein Studium in Luxemburg informieren.

Auf der Website werden den Besuchern Videos über die Uni, ihre Programme und Services, Chats, Fragerunden zur Immatrikulation und der Wohnungssuche sowie wissenschaftliche Präsentationen angeboten. Darüber hinaus wird eine 360°-Campus-Tour präsentiert. Besucher können virtuell über den Campus gehen, in Klassenräume, die Bibliothek und andere Bereiche.

(L'essentiel)