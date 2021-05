Gesundheitspass wird in Luxemburg zur Eintrittskarte

Mitte Juni will Luxemburg einen eigenen «Gesundheitspass» einführen. Ein digitales Tool, das die Rückkehr ins normale Leben für Geimpfte, Genesene und Getestete beschleunigen soll. Die Idee eines Gesundheitspasses, die seit einigen Wochen auf dem Tisch liegt und parallel zu einem europäischen Zertifikat entwickelt wird, stößt auf politischer Ebene bereits auf Begeisterung – trotz einiger Vorsichtsmaßnahmen bei der Nutzung.

«Ja, denn es sollte möglich sein, so viele Freiheiten wie möglich zu geben. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht diejenigen benachteiligen, die sich nicht impfen lassen können oder sogar wollen», warnt Claude Wiseler, Abgeordneter und Präsident der CSV. Auf der Regierungsseite betonte Marc Hansen (Déi Gréng), wie wichtig es sei, «keine Spaltung der Gesellschaft zu schaffen», wobei er eine unvermeidliche Feststellung macht: «Kann man Menschen, die fast nichts riskieren, indem sie sich impfen lassen, immer noch ihre Grundrechte vorenthalten?»

Bei diesem kontrovers diskutierten Thema ist Mars Di Bartolomeo (LSAP) der Ansicht, dass die Stellungnahmen der Ethikkommission und der CCDH (Beratende Kommission für Menschenrechte des Großherzogtums Luxemburg) berücksichtigt werden sollten. «Der Gesundheitspass muss mehr Freiheiten geben, aber er muss gut gestaltet und nicht diskriminierend sein», sagt er.

«Um den Menschen mehr Freiheit zu geben und das Reisen zu erleichtern»

Für den Handel oder die Gastronomie ist die Perspektive, die der Pass bietet, vor allem praktisch. Auch wenn die UCVL (Geschäftsverband der Stadt Luxemburg) keine Stellungnahme abgeben wolle, «weil auf europäischer Ebene noch nichts klar ist», stellt sich der Generalsekretär der Horesca, François Koepp, bereits ein System vor, «das unser Leben vereinfachen, die Wiedereröffnung von Nachtlokalen ermöglichen und vor allem Kunden aus dem Ausland zurückbringen wird.»

Ob der Gesundheitspass am Eingang der Einrichtungen vorgezeigt werden müsse, ist derzeit unklar. Die Regierung erwägt dies allerdings für Innenbereiche, aber der Horesca-Chef glaubt nicht an systematische Kontrollen am Eingang von Cafés und Restaurants auf lange Sicht. «Ich hoffe, dass sie bald aufgehoben werden, wir sind keine Polizisten. Es wird in erster Linie um Reisefreiheit gehen.»

So ist es nur wenig verwunderlich, dass die luxemburgische Fluggesellschaft Luxair «ungeduldig auf die Richtlinien und Anweisungen wartet» und «hofft, dass dieses Instrument schnell eingeführt wird», um «den Kunden mehr Freiheit zu geben und das Reisen zu erleichtern».

