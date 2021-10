162 neue Wohnungen in Mamer geplant

Um der Wohnungskrise zu begegnen, werden regelmäßig neue Wohnungsbauprojekte angekündigt. Der Neubau der Wohnanlage «Wëltgebond» in Mamer wurde am Donnerstag im Wohnungsbauausschuss bestätigt. Das teilte die Abgeordnete Semiray Ahmedova (Déi Gréng), Vorsitzende des Ausschusses, am Donnerstag mit. Finanziert wird das 83 Millionen Euro teure Projekt aus dem Wohnungsbaufonds, der als Projektträger und Projektmanager fungiert.

Entstehen sollen 162 Wohneinheiten, die 370 Menschen ein Zuhause bieten sollen. Die Planung und die Bauarbeiten werden «zwischen sechs und acht Jahren» dauern, so Ahmedova. Der Wohnungsbaufonds plant, das Projekt in Abschnitten fertigzustellen, sodass einige der Einheiten früher verfügbar sein werden. Der Bebauungsplan sieht auch Raum für Handel und Dienstleistungen vor. 117 der 162 Wohnungen sind für Sozialwohnungen vorgesehen und sollen unter dem Marktpreis verkauft werden, erklärt Semiray Ahmedova.

(jg/L'essentiel)