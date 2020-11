Geruchsproblem in Grevenmacher ist beseitigt

Die Geruchsbelästigung, die in den vergangenen Monaten von der Kläranlage in Grevenmacher ausging, und die für zahlreiche Beschwerden sorgte, gehört der Geschichte an. «Die Sanierungsarbeiten der Anlage sind immer noch im Gange. Allerdings konnte dieses Problem bereits behoben werden», erklärt Jean-Marie Ries, Direktor des Abwasserreinigungsverbands SIDEST (Syndicat Intercommunal pour la Dépollution des Eaux Résiduaires de l'Est) auf Nachfrage von L’essentiel.

Seit dem vergangenen Sommer sonderte die2018 gebaute Anlage die üblen Gerüche ab. «Die Arbeiten, die im Frühjahr noch nicht beendet waren, mussten aufgrund der Coronakrise unterbrochen werden», erläutert Ries. Das habe auch den Luftfilter betroffen. Außerdem habe die wegen der ausgebliebenen Niederschläge niedrige Wassermenge stärker gerochen. Durch die Hitze sei dieser Effekt noch verstärkt worden.

Inzwischen sind die Temperaturen jedoch wieder gesunken und die Wassermenge gestiegen.. «In den kommenden Wochen dürfte alles geregelt sein. Wir hoffen, dass dann alles klappt», sagt Ries. Aussagekräftige Tests könnten jedoch nur bei Sommertemperaturen durchgeführt werden.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)