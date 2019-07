Jeder Zehnte kann sich keinen Urlaub leisten

Im Jahr 2018 konnten sich 28,3 Prozent der EU-Bürger keinen Urlaub leisten. Ihr Einkommen erlaubte es ihnen nicht einmal, eine Woche wegzufahren, wie die neuesten Daten von Eurostat ergaben. Vor fünf Jahren konnten sich fast 40 Prozent keinen Urlaub leisten. Den Menschen in Luxemburg geht es im Durchschnitt besser. Hier können sich nur 10,9 Prozent der Bevölkerung nicht leisten, eine Woche im Jahr in den Urlaub zu fahren. Damit liegt Luxemburg auf Platz zwei.

In Schweden ist es den meisten Menschen möglich, sich einen Urlaub zu gönnen. Hier sind es 9,7 Prozent, die sich keine Auszeit fernab von Balkonien leisten können, so Eurostat. Außerhalb der Europäischen Union schneiden Norwegen (6,4 Prozent) und die Schweiz (8,5 Prozent) noch besser ab.

In Portugal kann sich fast die Hälfte keinen Urlaub leisten

Von den 28 EU-Mitgliedstaaten ist Rumänien das Land, in dem sich die meisten Menschen (58,9 Prozent) keinen Urlaub leisten können. In Kroatien, Griechenland und Zypern kann es sich mindestens die Hälfte der Bevölkerung nicht erlauben, in den Urlaub zu fahren. In Portugal können sich 41,3 Prozent der Bevölkerung keinen Urlaub leisten.

Unter unseren Nachbarn schneidet Deutschland am besten ab (14,5 Prozent) und liegt vor Frankreich (22,6 Prozent) und Belgien (23,4 Prozent).

(L'essentiel)