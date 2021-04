Luxemburg ist das siebtschlauste Land

Luxemburg ist nicht nur eines der grünsten Länder der Welt, sondern offenbar auch eines der schlausten. In einem Ranking, das die intelligentesten Länder der Welt auflistet und von einer auf Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel spezialisierten Website zusammengetragen wurde, landet das Großherzogtum auf dem insgesamt siebten Platz. Die Kriterien: Bildungsausgaben, Anteil der Hochschulabsolventen, PISA-Wissenschaftsergebnisse, IQ und Anzahl der Nobelpreisträger.

Luxemburg gibt vier Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (Weltbankdaten) für Bildung aus und 51,6 Prozent der 25- bis 64-Jährigen haben einen Hochschulabschluss (OECD). In der 2018 durchgeführten Pisa-Studie hat Luxemburg in den Naturwissenschaften einen Wert von 477 erreicht.

Diese Kriterien allein würden wahrscheinlich nicht ausreichen, um das Großherzogtum in die Top Ten zu hieven. Laut der Studie liegt der durchschnittliche IQ der Luxemburger bei 100 Punkten, basierend auf der eher umstrittenen Arbeit britischer und finnischer Forscher.

Last but not least: Luxemburg – mit 634.000 Einwohnern – schneidet in dem Ranking so gut ab, weil das Land zwei Nobelpreisträger in seinen Reihen hat, was ein Verhältnis von 31,9 pro zehn Millionen Einwohner ergibt – das beste der Welt.

Wir können uns für das gute Abschneiden also bei Gabriel Lippmann, Nobelpreis für Physik 1908, und Jules Hoffmann, Nobelpreis für Medizin 2011, bedanken. Die «smarten» Schweden, Norwegen und Island stehen an der Spitze der Rangliste.

(Marion Chevrier/L'essentiel)