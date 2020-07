Werden Partys und private Feiern wieder verboten?

Berichten zufolge erwägt die Regierung die Möglichkeit, dass Partys und auch private Zusammenkünfte aufgrund der in den letzten Tagen deutlich gestiegenen Zahl an Neuinfektionen, wieder vorübergehend verboten werden könnten. Das sagte der stellvertretende Premierminister und Minister für innere Sicherheit, François Bausch (déi gréng) gestern im Radio 100.7.

Laut Bausch können sowohl Partys als auch private Zusammenkünfte ein hohes Risiko darstellen. «Ich habe von der Polizei ein Video erhalten, das zeigt, wie die Leute feiern, ohne Abstand zu halten und wie der Alkohol fließt. Partys sind ein großes Risiko», erklärte er.

Ansteigende Infektionen

Die Regierung wollte die begrenzte Personenanzahl, die sich in Wohnungen treffen durften, eigentlich beibehalten, scheiterte aber am Widerstand des Staatsrats. Aber nicht nur derartige Zusammenkünfte in Wohnungen seien ein Problem, sondern auch große Gruppen von manchmal mehr als 20 Personen, die in Stadtparks oder vor den Bars der Stadt zusammenkommen. «Wir dürfen unsere gute Bilanz nicht aufs Spiel setzen», so Bausch.

Seit Donnerstag, dem 25. Juni, steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder. Am gestrigen Dienstag verzeichnete das Land 43 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, wobei insgesamt 6900 Menschen getestet wurden. «Wir haben jetzt mehr Argumente, um den Regierungsrat zu überzeugen», erklärt Bausch. Dieser trifft sich am heutigen Mittwoch. Im Anschluss werden Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert gegen 15 Uhr vor die Presse treten, um gegebenenfalls neue Maßnahmen zu verkünden.

(Ana Martins/L'essentiel)