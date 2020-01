Hotel in alter Post-​​Zentrale wird wahrscheinlicher

Das Projekt nimmt immer deutlichere Züge an: Der ehemalige Hauptsitz der Post, das Hôtel de la Poste in Luxemburg-Stadt, soll zum Teil in ein Hotel umgewandelt werden. Dafür sprach sich Wirtschaftsminister Étienne Schneider am Mittwoch aus. «Wir prüfen derzeit eine gemischte Nutzung des Gebäudes», präzisierte er in seiner Antwort auf die parlamentarische Frage des Déi-Lénk-Abgeordneten David Wagner.

Schneider scheint diesbezüglich seine Meinung geändert zu haben, zweifelte er bisher doch am Erfolg eines solchen Vorhabens, das er für «zu teuer» gehalten hatte. Vonseiten der Stadt würde man hier ebenfalls gerne ein Hotel sehen – «obwohl sie ebenfalls die Meinung vertritt, dass das Hotelgewerbe nicht der rentabelste Sektor ist», wie Postdirektor Claude Strasser im vergangenen Mai sagte.

Er hatte das Problem folgendermaßen formuliert: «Es stellen sich zwei Fragen: Wie kann man ein Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, weiter betreiben? Und welche Rolle wird die Post dabei spielen, die Eigentümerin bleiben möchte. Es ist ein komplizierter Sachverhalt, den es gemeinsam aufzulösen gilt.» Die Post ihrerseits bevorzugt eine Mischung aus Geschäften, Häusern und Büroflächen in ihrem historischen Bau. «Die zukünftige Nutzung des Hôtel de la Poste wird im Hinblick auf das kulturelles Erbe des Bauwerks gestaltet», erklärte Schneider.

(ol/L'essentiel)