Die Tochter der Queen kommt nach Luxemburg

Die britische Monarchie wird bei der Beerdigung von Großherzog Jean anwesend sein. «Prinzessin Anne wird die Reise nach Luxemburg antreten«, bestätigte der Buckingham Palace gegenüber L'essentiel am Freitag. Die 68-jährige Prinzessin ist das zweite von vier Kindern und die einzige Tochter von Königin Elisabeth II. (93 Jahre) und Prinz Philip (97 Jahre). Ihr Bruder Prinz Charles ist als ältestes Kind Thronfolger. Anne ist derzeitige Trägerin des Titels «Königliche Prinzessin«.

«Die königliche Prinzessin kannte Großherzog Jean», hieß es aus dem Britischen Palast. Und: «Prinzessin Anne wird alleine nach Luxemburg reisen.»

Die Prinzessin, die 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal an Reitwettbewerben teilnahm, ist Mitglied des IOC (Internationales Olympisches Komitee). Sie engagiert sich auch in humanitären Vereinigungen und ist seit 1970 Vorsitzende der wohltätigen Stiftung Save the Children.

(L'essentiel/jg)