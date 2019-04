Unbekannter verprügelt Mann mit Schlagstock

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr ist es in Luxemburg-Gasperich in der Rue François Hogenberg zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern gekommen. Hierbei ist ein Schlagstock benutzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, ist das Opfer aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der mutmaßliche Angreifer, der auf Mitte 20 geschätzt wird, soll blonde Haare haben und von normaler Statur sein. Er sei mit einem blauen Renault Clio mit französischem Kennzeichen in unbekannte Richtung geflüchtet.

Personen, die Zeugen des Überfalls waren oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Luxemburg-Gasperich unter folgender Telefonnummer in Verbindung zu setzen: 2444 5200

(L'essentiel)