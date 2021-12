Das Creative Hub 1535° wächst weiter

In dieser Woche arbeiteten die Arbeiter noch unermüdlich im Gebäude B des 1535° Creative Hub in Differdingen. Die Baustellenzäune wurden entfernt und gaben den Blick auf die begrünten Wände und Glasfenster frei. Die renovierte Halle wird am Samstag eingeweiht, wenn der Tag der offenen Tür des ehemaligen Industriegeländes stattfindet, das nun kreativen Berufen gewidmet ist. Der Creative Hub beherbergt rund 500 Firmen, Künstler und Unternehmen, darunter auch das Team von L'essentiel.

Das Gebäude B, dessen Renovierung 6,5 Millionen Euro gekostet hat, «wird sechs Kreativ-Verkaufsräume und eine größere Halle für Proben beherbergen, die den darstellenden Künsten gewidmet ist», erläutert Tania Brugnoni, Direktorin des 1535°, im Detail. «Den Tänzern fehlten in Luxemburg ein wenig die Räumlichkeiten, um zu proben», sagt sie.

Für dieses Wochenende wurden ein Licht- und Tonprogramm, Aufführungen und Installationen konzipiert, die bis Donnerstag, den 16. Dezember täglich von 14 bis 18 Uhr zu sehen sein werden. Wenn das gesamte Gelände renoviert ist (die Außenanlagen müssen noch fertiggestellt werden), wird die aufwendige Neugestaltung 25 Millionen Euro gekostet haben.

(Sara Lima/L'essentiel)