Luxemburg braucht 500 Bürger für die Volkszählung

Für die Volkszählung, die am 8. November beginnen soll, werden Arbeitskräfte benötigt. Deshalb kündigte die Stadt Luxemburg am Mittwoch an, dass sie 500 Bürger dafür einstellen will. Die Hilfskräfte sollen die Einwohner nach einem bestimmten Verfahren zählen.

Bewerben kann sich jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat und mindestens eine der drei Amtssprachen (Luxemburgisch, Deutsch und Französisch) fließend beherrscht. Die Bewerbungen müssen bis zum 20. Oktober auf der entsprechenden Website oder an der Rezeption des Bierger Centers am Knuedler eingereicht werden. Die Antragsteller müssen nicht in der Hauptstadt wohnen, um sich bewerben zu können.

«Die Arbeit wird vergütet», sagte Lydie Polfer, Bürgermeisterin der Hauptstadt. Sobald sie am Briefing teilnehmen, bei dem das Verfahren erläutert werden, erhalten die Teilnehmer 58 Euro. Danach erhalten sie 2,80 Euro pro gezählte Person, 4,60 Euro pro Wohnung oder Haushalt und 2,30 Euro pro gezähltes Gebäude.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)