Luxemburg gehört zu den teuersten Städten der Welt

Paris, Zürich, Hong Kong: Diese Städte gehören zu den teuersten der Welt. Das geht aus einer am Mittwoch in der englischsprachigen Wochenzeitung The Economist veröffentlichten Studie hervor, in der insgesamt 130 Städte unter die Lupe genommen wurden. Nach den von L'essentiel analysierten Daten liegt die Hauptstadt Luxemburgs auf Platz 60. Seit fünf Jahren geht es für Luxemburg-Stadt in der Rangliste allerdings immer weiter nach oben. 2019 stand sie noch auf Platz 63.

Doch die Stadt, die aufgrund der Auswirkungen der US-Sanktionen mit 27 Plätzen am meisten nach oben geklettert ist, ist Teheran (nun auf Platz 81). Die Folgen der Pandemie auf den US-Dollar seien in vielen Ländern der Hauptgrund für die Lebenshaltungskosten gewesen, wie es in dem Bericht heißt. «Die Corona-Pandemie führte zu einer Abwertung des US-Dollars, während die Währungen Westeuropas und Nordasiens stärker wurden. Das hat sich natürlich auf die Verbraucherpreise ausgewirkt», erklärt Upsana Dutt, die für die Studie verantwortlich zeichnet.

Die Auswirkungen des Lockdowns und der Telearbeit

In den USA fiel New York um einen Platz zurück und belegt nun – zusammen mit Genf – Platz sieben. Auch Los Angeles ist zurückgefallen und rangiert mit Kopenhagen nun an neunter Stelle. Generell sanken im Zuge der niedriger gewordenen Lebenshaltungskosten auch die Preise für Bekleidung, da viele Berufstätige im Homeoffice weniger kauften.

Umgekehrt habe die Zunahme der Telearbeit zu einem sprunghaften Anstieg der Käufe von Elektronik geführt. Diese Produktkategorie habe laut der Studie den größten Preisanstieg erfahren. In Deutschland ist Frankfurt die teuerste Stadt (auf Platz 19 des Rankings), vor Mailand (auf Platz 23), Brüssel (auf Platz 36) und Lissabon (auf Platz 83).

(Nicolas Chauty/L'essentiel)