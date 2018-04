Luxemburger-​​Uni ist bei Ausländern sehr beliebt

«Ich wollte unser kleines Nachbarland, über das wir oft reden, aber nicht wirklich kennen, aus der Nähe sehen» sagt Sina Schuffert, eine Studentin aus Stuttgart. Insgesamt sind derzeit an der Uni Luxemburg mehr als 121 Nationalitäten vertreten. Von den 6366 in diesem Jahr eingeschriebenen Studierenden sind 4649 Ausländer.

Insgesamt kommen davon 3428 Studenten aus einem EU-Land. Franzosen, Deutsche und Belgier sind am zahlreichsten vertreten. 97 chinesische Studenten sind in diesem Jahr eingeschrieben und damit die am stärksten vertretene Gemeinschaft von Nicht-EU-Studenten. Yibo Xie ist einer von ihnen. «Die europäischen Regelungen sind nicht die gleichen wie in China. Ich studiere die europäische Gesetzgebung», erklärt der 20-Jährige, der aus der Provinz Hunan kommt.

Kleine Lerngruppen

Sina sieht in der Mehrsprachigkeit das größte Kapital des Landes. «Hier kennen sich alle und die Kommunikation ist einfach», sagt sie. Yibo fügt hinzu: «Schöne Nachbarländer, Annehmlichkeiten, alles ist in Luxemburg vorhanden».

Für Takayuki Fujiwara aus Tokio, «ermöglichen kleine Klassen es den Uni-Mitarbeitern, aufmerksamer zu sein». «Sie haben enge Verbindungen zu anderen Fachleuten. Ihre Erfahrung geht über das rein Akademische hinaus, was sie kompetenter macht».

