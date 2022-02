Kinder machen sich bereit für Liichtmëssdag

Am Mittwoch ist in Luxemburg Mariä Lichtmess und aus diesem Anlass ist es Tradition, dass die Kinder mit Lampions auf die Straße gehen. Sie ziehen dann von Haus zu Haus, um Süßigkeiten zu erbitten. Ein Fest für die Kleinen, das aber auch gefährlich sein kann.

Die Sécurité routière ruft daher zur Vorsicht auf und erinnert die Kinder und die Eltern, die sie begleiten, an einige Sicherheitshinweise. Am besten ist es, immer auf dem Bürgersteig zu gehen, so weit wie möglich vom Verkehr entfernt, und die Straße nur am Zebrastreifen zu überqueren.

Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass die Lampions-Träger gut sichtbar sind, vor allem wenn die Nacht beginnt, mit heller Kleidung und reflektierenden Accessoires. Außerdem: «Kinder lernen durch die Nachahmung von Erwachsenen. Sie sind ihr Vorbild, also gehen Sie immer mit gutem Beispiel voran und befolgen Sie die Regeln der Straßenverkehrsordnung», erinnert die Sécurité routière. Sie appelliert auch an die Autofahrer, vorsichtiger zu fahren.

(L'essentiel)