«Super 95» wird ab Karfreitag teurer

Für Autofahrer wird der Besuch an der Tankstelle am Karfreitag wieder ein Stück teurer. Wie das Energieministerium am Donnerstag mitteilt, steigt der Maximalpreis für den Liter «Super 95» (E10) ab Mitternacht um 2,5 Cent. Damit kostet der Liter künftig 1,276 Euro.

Zuvor war der Maximalpreis für den Liter «Super 98» in der vergangenen Nacht um vier Cent angehoben worden. Beim Diesel gibt es vorläufig keine Preisänderung.

(L'essentiel)