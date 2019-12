Islamophobie in Luxemburg weniger verbreitet

Die vor zwei Jahren offiziell eingerichtete Beobachtungsstelle für Islamophobie in Luxemburg hat ihren ersten Bericht vorgelegt. Ein besonders interessanter Bericht über ein Phänomen, das in der Vergangenheit nicht (oder nur sehr wenig) erforscht wurde. Aus dem Bericht geht hervor, dass zwei Drittel der befragten Muslime sich in Luxemburg «weniger diskriminiert» sehen als in den Nachbarländern (Frankreich, Deutschland, Belgien).

Ebenso sind 82 Prozent der Befragten der Meinung, dass sie «in Luxemburg sozial gut integriert» sind. Dies sind sicherlich positive Anzeichen, aber sie können nicht über ein Gefühl der Stigmatisierung hinwegtäuschen, das manchmal wahrgenommen wird. Ein Viertel der Befragten gab an, Islamophobie im Großherzogtum irgendwann einmal wahrgenommen zu haben, und ein Fünftel von ihnen hatte bereits eine ähnliche Szene erlebt.

Islamophobe Handlungen werden sehr wenige gemeldet

Obwohl diese «Islamophobie-Erfahrungen» im vergangenen Jahr zurückgegangen sind, sind sie immer noch sehr real. Den Befragten zufolge treten sie am häufigsten am Arbeitsplatz (52,8 Prozent) zu Tage. Aber auch in den Medien (45,6 Prozent), auf der öffentlichen Straße (31,2 Prozent), in der Politik (31,2 Prozent) oder in Geschäften (19,2 Prozent) nehmen Muslime Islamophobie wahr. Meistens handelt es sich dabei um abfällige Bemerkungen (60 Prozent), aber auch um beleidigende Witze (54 Prozent), Diskriminierung (46,8 Prozent) oder sogar Beleidigungen (42 Prozent).

Glücklicherweise sind körperliche Angriffe viel seltener, obwohl islamfeindliche Handlungen nur sehr selten «formell oder informell» gemeldet werden (5,4 Prozent). Der Bericht, der «dazu dient, eine Bestandsaufnahme dieser besonderen Form von Rassismus zu erstellen», so OIL-Präsident Yves Boden, nennt einige sehr konkrete Beispiele.

« Verhör über den Islam »

Laut einer Zeugenaussage sah eine 27-jährige Luxemburgerin, die ein Kopftuch während ihres Praktikums in einem Unternehmen trug, wie ihr Bewerbungsgespräch zu einem «echten Verhör über den Islam» durch einen ihrer Vorgesetzten wurde. Eine Szene, die Unruhe unter den leitenden Angestellten verursachte.

Im Juli 2018 wurde auch eine islamfeindliche Handlung in einem Bus auf der Buslinie 175 gemeldet. Als drei verschleierte Frauen mit ihren Kindern in den Bus stiegen, sagte ein Mann: «Ich hoffe, es wird nicht noch eine Bombe explodieren». Unter den anderen angeführten Beispielen prangert das OIL auch die Stigmatisierung in bestimmten parlamentarischen Anfragen an, darunter die zum radikalen Islam, zum Schleier im öffentlichen Dienst, zur Halal-Nahrung und zur Beschneidung.

(th/L'essentiel)