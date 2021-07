Rettungskräfte mussten 1200 mal ausrücken

Donnerstag, 15. Juli 2021

Krisenstab zieht Bilanz

Bis um 9 Uhr an diesem Donnerstag hatten CGDIS- und Polizei-Teams mehr als 1200 Einsätze im Zusammenhang mit dem Unwetter im ganzen Land durchgeführt, so das Innenministerium in einer Presseerklärung. «Die Einsätze des CGDIS bestanden hauptsächlich darin, Menschen in Not zu retten oder in Sicherheit zu bringen», hieß es. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden keine Verletzungen gemeldet.

Der Sachschaden ist erheblich. 110 Straßenabschnitte wurden gesperrt. «Die Autobahnen sind geräumt, aber in einigen Gebieten kann es noch zu Verkehrsbehinderungen kommen», schreiben die Behörden. Die Armee leistet Unterstützung bei den Aufräumarbeiten.

MeteoLux berichtet, dass in Luxemburg in den letzten 24 Stunden bis 2 Uhr morgens durchschnittlich 60-80 Liter pro Quadratmeter gefallen sind. Im Laufe des Tages ist mit zusätzlichem Niederschlag zu rechnen (bis zu 10 Liter pro Quadratmeter) sowie mit gelegentlichen lokalen Gewittern. Auch in der kommenden Nacht kann es zu zusätzlichen Niederschlägen von bis zu zehn Liter pro Quadratmeter kommen.

Die Behörden rufen die Bewohner auf, die 112 nur dann anzurufen, wenn Menschen in Not sind, beziehungsweise bei lebensbedrohlichen Notfällen, Unfällen oder Bränden.

Auch Bettemburg steht unter Wasser

Eine Leserin hat uns diese Aufnahme von ihrer überfluteten Wohngegend zukommen lassen.

Keine Briefzustellung in Teilen des Landes

Das Unwetter wirkt sich in Teilen Luxemburgs auch auf die Zustellunge der Post aus. In einigen Ortschaften werden Bürger am Donnerstag keine Briefe oder Zeitungen erhalten, wie das Unternehmen mitteilt. Betroffen ist derzeit Mersch und die umliegenden Ortschaften.

In Mersch und Vianden bleiben zudem die Verkaufsstellen der Post am Donnerstag geschlossen.

Verkehr und Schulen beinträchtigt

Das Unwetter hat zahlreiche Straßen im Großherzogtum unpassierbar gemacht. Welche Strecken derzeit betroffen sind, erfahren sie hier.

Viele Gemeinden haben angekündigt, dass die Schulen am Donnerstag geschlossen sind. Welche Schulen von den Schließungen betroffen sind können sie hier nachlesen.

So sieht es aktuell an der Sauer aus

Ein Video des Eifel Journals zeigt das verheerende Ausmaß der Überschwemmungen an der Sauer am Donnerstagmorgen.

Video zeigt Überschwemmungen in Mamer

Ein Video des CIS Mamer zeigt, wie schnell der Starkregen aus kleinen Bächen reißende Flüsse gemacht hat.

Krisenstab tagt erneut

Der Krisenstab unter Leitung von Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) ist am Donnerstagmorgen erneut zusammengekommen. Die Bürger sollen vorsichtig bleiben und sich keinen Gefahren aussetzen. Via Twitter erinnert das Innenministerium daran, dass die 112 nur in Notfällen angerufen werden soll.

Grundschule in Echternacht bleibt zu

Wegen der Überschwemmungen in Echternach bleibt die Grundschule in der Gemeinde am Donnerstag geschlossen. Das teilt die Gemeinde am Donnerstag via Twitter mit.

Ettelbrück von der Außenwelt abgeschnitten

Die Gemeinde Ettelbrück bittet Autofahrer, die Stadt komplett zu umfahren. «Ettelbréck ass zou», heißt es auf der Facebook-Seite der Stadt. Aufgrund der Überschwemmungen bleiben die Schulen zu, diverse Parkplätze sind nicht benutzbar.

Der Bahnverkehr auf der Linie 10 nah Diekirch ist unterbrochen, ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet.

Auch der Einzelhandel ist betroffen. Der Cactus-Supermarkt in Ettelbrück bleibt am heutigen Donnerstag geschlossen.

Das Impfzentrum im Ort bleibt jedoch geöffnet.

Bartingen steht unter Wasser

