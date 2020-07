Einwohner trotzen der Krise im Autoscooter

«Eine Karussellfahrt, um die Krise zu vergessen, ist das, was die Menschen brauchen». Eric Stoquet, der seit Freitag mit seinem Kinderkarussell und seinem Autoscooter auf dem Marktplatz in Niederkorn Quartier bezogen hat, zog eine «positive Bilanz»" dieses ersten Messewochenendes. Die Leute würden zögern, aber sie kommen trotzdem und haben Spaß. «Wir sind schließlich draußen im Freien, wir gehen nicht viele Risiken ein», lautet die Einschätzung des Schaustellers.

Obwohl es «keine vollständige» Kirmes ist, wie Eric Stoquet anmerkt, hielt das Luis und Raquel nicht davon ab, für eine Runde auf dem Autoscooter vorbeizuschauen. «Wir haben bereits beschlossen, dass wir dieses Jahr nicht in Urlaub fahren, wegen der vielen Infektionen in ganz Europa. Deshalb versuchen, alle die kleinen Freuden zu sammeln, die wir hier finden können», erklärt das Ehepaar die Motivation für den gemeinsamen Kirmesbesuch. Familie Monteiro konnte die Messe kaum erwarten. «Endlich ein bisschen Leben auf der Straße», lautet das Credo.

Und der Betrieb in Niederkorn hielt lange an, wie Silvain Weber beobachtet hat. Weber betreibt auf der Kirmes einen Entenfischstand. «Am Samstagabend waren um halb elf noch Menschen mit ihren Kindern hier. Man spürt förmlich, dass die Leute Spaß haben wollen», schildert Schausteller Weber und prophezeit: «Wenn das Wetter unter der Woche so gut bleibt wie heute, dann werden auch die Leute auch unter der Woche zu uns kommen.»

(am/L'essentiel)