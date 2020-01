Auf der Route d'Esch wird zwei Jahre lang gebaut

Die Autofahrer in Luxemburg-Stadt müssen sich seit dem heutigen Mittwoch auf eine neue Baustelle einstellen. An der Ecke der Route d'Esch und der Rue Baudouin werden die Häuser abgerissen. An der Stelle entsteht ein Gebäudekomplex mit 47 Wohneinheiten , 800 Quadratmeter Laden- und Bürofläche sowie 54 Parkplätze.

Aufgrund der Arbeiten wird die Rue Baudouin zwischen der Rue de l'Eglise und der Route d'Esch bis zum 30. Juli 2022 zur Einbahnstraße. Der Parkplatz an der Place Saint-Pierre-et-Paul wird weiterhin über die Rue de l'Aciérie und die Rue Baudouin erreichbar sein.

(L'essentiel)