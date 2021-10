Bundespolizei liefert drei Männer an Luxemburg aus

Am Freitagmorgen hat die die Bundespolizei Trier am Grenzübergang Wasserbillig drei Männer an das Großherzogtum ausgeliefert. Gegen alle drei Männer bestand nach Polizeiangaben ein aktueller Europäischer Haftbefehl Luxemburgs.

Bei den Männern handelte es sich demnach um zwei verurteilte Straftäter: Einen 22-jährigen Luxemburger, den wegen Verkehrs- und Eigentumsdelikten eine Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten erwartet, sowie einen kapverdischen Staatsangehörigen, der seine Haftstrafe von 799 Tagen wegen eines Sexualdeliktes absitzen muss.

Weiterhin wurden den luxemburgischen Behörden ein 41-jähriger Weißrusse übergeben, der im Verdacht steht, in die Geschäftsräume eines luxemburgischen Unternehmens eingebrochen zu sein und dabei Tabakwaren, Elektrogeräte, Münzen sowie Bargeld in Höhe von 840 Euro entwendet zu haben.

(L'essentiel)