Ex-​​Bürgermeister von Sandweiler verurteilt

Charles Unsen wurde nach einem langwierigen Verfahren für ein 2011 bekannt gewordenen Fall der unerlaubten Vorteilsnahme verurteilt. Der ehemalige Bürgermeister von Sandweiler und LSAP-Politiker wurde am Mittwoch zu drei Jahren Haft, von denen zwei zur Bewährung ausgesetzt wurden, und zu einer zusätzlichen Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro verurteilt.

Der Fall drehte sich um den Kauf von Grundstücken im November 2010. Der Kaufpreis in Höhe von 16.500 Euro pro 100 Quadratmeter, sah das Gericht als vorteilhaft an. Die Verkäuferin arbeitete zu der Zeit in eine Vollzeitstelle in der Gemeinde Sandweiler. Das Gericht verurteilte sie zu zwei Jahren Haft auf Bewährung.

(jg/L'essentiel)