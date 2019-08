In Küntzig entsteht eine Welt aus Playmobil

Zum 14. Mal wird das luxemburgische Küntzig, ganz in der Nähe der belgischen Grenze, für zwei Tage zum Königreich für Playmobil-Fans. Die Sporthalle und die Schule an der Rue de Sélange werden am Samstag, 24. August und am Sonntag, 25. August von den kleinen Figuren bewohnt.

Dank der Zusammenarbeit von Spezialisten aus ganz Europa entstehen immer neue Kulissen: «Das Disney-Schloss und eine Parade, das Filmstudio, das vom Film Playmobil inspiriert ist und der Flughafen Barcelona», zählt Claude Hengel auf, Präsident des Vereins Playmo – Frënn Lëtzebuerg. An Verkaufsständen können Sammler seltene Stücke finden.

Die «LuxPlaymoDays» wollen bleiben, was sie sind

Jahr für Jahr werden die «LuxPlaymoDays» immer größer. «Über das gesamte Wochenende werden zwischen 3000 und 4000 Besucher erwartet», sagt Claude Hengel. «Wir könnten expandieren, aber wir wollen im Herzen des Dorfes bleiben und mit Ausstellern zusammenarbeiten, die Playmobil wirklich lieben.»

Der Eintritt kostet für Erwachsene 2,50 Euro. Für Kinder ist der Eintritt kostenlos. Bei einer Verlosung können Teilnehmer auch Playmobil gewinnen. Alle Einnahmen gehen an die Opfer des Tornados, der die Stadt am 9. August heimgesucht hat.

(L'essentiel)