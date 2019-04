Auszubildende scheitern oft an Sprachkenntnissen

15 bis 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs des Technischen Lyzeums für Pflegeberufe (LTPS) belegen Sprachkurse. Das Problem: Die Mehrheit von ihnen besteht sie nicht. 29 Prozent scheitern an Deutsch, 14 Prozent an Englisch und 35 Prozent an Französisch.

Das Problem der Auszubildenden ist zu einem Problem für den sozialen Sektor geworden, weil dort dringend Personal gebraucht wird. Der Abgeordnete Gilles Baum (DP) hat Bildungsminister Claude Meisch daher gebeten, auf den Personalmangel in den Gesundheitsberufen zu reagieren. Die Zahl der Absolventen in der Pflege sei «unzureichend». Eine Ursache sieht Baum in den Zulassungsbestimmungen für die Prüfungen: «Eine schlechte Leistung in einer der Sprachen reicht bereits aus, um durchzufallen – auch wenn die gesamte Leistung eines Schülers dem Durchschnitt nach als ausreichend betrachtet werden konnte.»

Neues Verfahren ab dem laufenden Schuljahr

Das Verfahren wurde nun geändert. Die Schüler haben jetzt mehr Möglichkeiten eine Schwäche auszugleichen, weil das Praktikum und die Prüfung getrennt betrachtet werden. Bis 2017/2018 mussten Schüler ein Praktikum absolvieren, um zum Abschluss zugelassen zu werden. Das führte zu einer niedrigen Zahl von Absolventen. Ab dem laufenden Schuljahr kann ein Schüler, der sein Praktikum nicht besteht, dennoch die Prüfungen ablegen.

In Zukunft könnte sogar eine Option eingeführt werden, nach der Schüler sich für eine Sprache entscheiden können.

(mm/L'essentiel)