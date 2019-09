Stafelter Tunnel gesperrt – Auf A7 geht nichts mehr

Der Verkehr auf der A7 ist komplett lahmgelegt. Die Ampel am Eingang zum Stafelter Tunnel zeigt am Dienstagmorgen rot an. Aus einem noch unbekannten Grund ging der Alarm los, so dass sich der Tunnel in beide Richtungen automatisch schloss.

Der ACL rät dazu die Strecke zu umfahren. Die genauen Ursachen sind laut ACL noch unbekannt. «Es kann sich um ein Feuer handeln, um ein kaputtes Auto oder auch um gar nichts», hieß es. Der Abschnitt, der zur Zeit gesperrt ist, ist rund acht Kilometer lang.

+++ Update folgt +++

(L'essentiel)