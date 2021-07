Kommt nach dem Hochwasser die Öko-​​Krise?

«Bei den Überschwemmungen sind die Tanks in den Kellern und Garagen übergelaufen. Wir haben einige gefunden, in denen mehr Wasser als Heizöl war», erzählte ein Heizungsmonteur aus dem Kanton Echternach L'essentiel. Die gesamte Sauer sei verunreinigt. Ein großer Teil davon sei Richtung Deutschland geflossen.

Nun wird befürchtet, dass die ökologischen Folgen weitaus höher ausfallen und auch nach den Überschwemmung noch andauern. Das Gesundheitsministerium hat am Montag mit anderen Dienststellen Empfehlungen für Lebensmittel ausgearbeitet. Da das Risiko der Verschmutzung von Ort zu Ort variiere, rät das Ministerium «dem Vorsorgeprinzip zu folgen und demnach die Situation abzuwägen, bevor man Produkte aus überfluteten Gärten verzehrt oder kompostiert». In den Gemeinden Echternach und Rosport-Mompach wird gar von der Verwertung von Obst und Gemüse aus dem Garten abgeraten. Kraftstoff und Tankrückspülungen könnten ihre Spuren hinterlassen haben. Der Verband der Sportfischer (FLPS) befürchte «jahrelange» Auswirkungen auf Gewässer, Ufer und Ernten.

Auch Kläranlagen sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Einige mussten abgeschaltet werden, wie beispielsweise in Echternach. Der Schutz gegen das Jahrhunderthochwasser sei nicht ausreichend gewesen. «Das Wasser verursachte große Schäden, insbesondere an der Elektrizität. Der Schaden wird auf über eine Million Euro geschätzt», so Jean-Marie Ries, Direktor des interkommunalen Verbandes für die Abwasserentsorgung im Osten (SIDEST). Ein großer Generator, Kompressoren zur Sauerstoffanreicherung der Bakterien und die Unterstützung anderer Wassersyndikate hätten es ermöglicht, sie am 20. Juli wieder zu starten. Als die Anlage wieder in Betrieb genommen wurde, sei sie zu 97 Prozent gereinigt gewesen. «Wir bemerkten den Geruch von Öl, aber keinen Film auf der Oberfläche.»

(Nicolas Martin/L'essentiel)