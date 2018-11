Zahl der Mobbing-​​Fälle am Arbeitsplatz nimmt zu

«Im Jahr 2018 zählen wir bereits elf Suizidversuche, die im direkten Zusammenhang mit Mobbing am Arbeitsplatz stehen», erklärt Monique Breisch, Direktorin von der Luxemburger Beratungsstelle «Mobbing». Der Verein verzeichnete bereits im vergangenen Jahr einen Anstieg der Fälle von Menschen, die sich am Arbeitsplatz schikaniert fühlen. 2018 nimmt die Zahl offenbar weiter zu.

Suizid-Gedanken? Unter Plagen Sie sich manchmal mit? Unter prevention-suicide.lu finden sie eine Liste von Einrichtungen, die akutpsychiatrische Versorgung und Krisenintervention in Luxemburg betreiben und Sie bei Bedarf an andere Hilfsstellen verweisen können. Monique Breisch, Direktorin der Luxemburger Beratungsstelle «Mobbing»

«Mitte Oktober dieses Jahres haben wir bereits 181 neue Fälle von Belästigung am Arbeitsplatz erhalten. Im gesamten Jahr 2017 waren es 201» sagt Breisch und versucht eine Erklärung zu liefern: «Ich weiß nicht, ob es an der wirtschaftlichen Situation liegt oder an der Tatsache, dass unser Verein an Sichtbarkeit gewonnen hat.» Das Phänomen dürfe jedoch nicht unterschätzt werden, «vor allem im Bankensektor», wie sie glaubt.

Einheitliche Definition von Mobbing

Ein typisches Beispiel sei eine Führungsperson, der nach einer Fusion neue Mitarbeiter unterstellt werden und die versucht, sie durch Mobbing wieder loszuwerden. Viele Arbeitgeber haben laut Breisch aber eine positive Entwicklung vollzogen. «Viele Firmen fragen uns um Rat. Uns liegen bereits fünf Anträge auf externe Untersuchungen vor.»

Der Verein wartet noch immer darauf, dass der Gesetzentwurf zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz verabschiedet wird. «Wir brauchen unbedingt eine einheitliche Definition von Mobbing und eine bessere Hilfe für die Opfer. Viele Arbeitnehmer kündigen, ohne eine Aussicht auf eine neue Stelle zu haben. Wenn Belästigung nachgewiesen wird, müssen die Opfer Arbeitslosengeld bekommen», sagt Breisch. Bei einem Verdacht auf Mobbing rät die Direktorin zu einer schnellen Reaktion: «Die Menschen können uns jederzeit kontaktieren und mit uns ihren Fall aufarbeiten.»

(Séverine Goffin/L'essentiel)